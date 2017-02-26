去蔣化 洪秀柱：掩飾施政無能、讓人失望

2017-02-26 14:59

〔記者林良昇／台北報導〕二二八紀念日將至，對於「去蔣化」議題，國民黨主席洪秀柱今表示，民進黨政府將「去蔣化」或消滅國民黨的種種作為擺在第一優先，只是為了掩飾施政無能而利用意識型態來維持政權，實在令人非常失望。

洪秀柱今參加台灣新住民發展協會新春團拜，對於「去蔣化」議題，洪秀柱說，社會有許多需要關心的議題，包括經濟能否往前邁進？兩岸關係能否更好？外交能否有更多空間？法案推行能否帶給民眾有更好的期許與未來？但民進黨政府將「去蔣化」或消滅國民黨的種種作為擺在第一優先，只是為了掩飾施政無能，而利用意識型態來維持政權，令人非常失望。

洪秀柱致詞時強調，國民黨身為最大在野黨，除了必須深切檢討為何失去民心招致挫敗外，也要善盡監督之責，讓政府正視社會問題的嚴重性，在大家共同監督之下有所改變，呼籲大家與國民黨站在一起，共同努力來監督政府，讓社會更好。