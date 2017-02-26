| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑似不堪連環爆 永采貼公告「即日起停止營業」
 首頁 > 政治

去蔣化 洪秀柱：掩飾施政無能、讓人失望

2017-02-26  14:59

〔記者林良昇／台北報導〕二二八紀念日將至，對於「去蔣化」議題，國民黨主席洪秀柱今表示，民進黨政府將「去蔣化」或消滅國民黨的種種作為擺在第一優先，只是為了掩飾施政無能而利用意識型態來維持政權，實在令人非常失望。

洪秀柱今參加台灣新住民發展協會新春團拜，對於「去蔣化」議題，洪秀柱說，社會有許多需要關心的議題，包括經濟能否往前邁進？兩岸關係能否更好？外交能否有更多空間？法案推行能否帶給民眾有更好的期許與未來？但民進黨政府將「去蔣化」或消滅國民黨的種種作為擺在第一優先，只是為了掩飾施政無能，而利用意識型態來維持政權，令人非常失望。

洪秀柱致詞時強調，國民黨身為最大在野黨，除了必須深切檢討為何失去民心招致挫敗外，也要善盡監督之責，讓政府正視社會問題的嚴重性，在大家共同監督之下有所改變，呼籲大家與國民黨站在一起，共同努力來監督政府，讓社會更好。

廣告
  • 對於「去蔣化」議題，國民黨主席洪秀柱今表示，民進黨政府將「去蔣化」或消滅國民黨的種種作為擺在第一優先，只是為了掩飾施政無能而利用意識型態來維持政權。（資料照，記者簡榮豐攝）

    對於「去蔣化」議題，國民黨主席洪秀柱今表示，民進黨政府將「去蔣化」或消滅國民黨的種種作為擺在第一優先，只是為了掩飾施政無能而利用意識型態來維持政權。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 去蔣化 施政無能 洪秀柱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：去蔣化 洪秀柱：掩飾施政無能、讓人失望


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.