遭質疑319槍擊案 詹啟賢最快3月1日說明
2017-02-26 14:47
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉邁入白熱化，參選人互相攻訐越演越烈，國民黨副主席陳鎮湘日前在與黨員座談會上質疑三一九槍擊案，引發黨主席參選人、時任奇美醫院院長的詹啟賢不滿，國民黨主席洪秀柱說，最快本週三會讓詹啟賢到黨中央有機會對外說明，但是否在中常會上？或者是在中常會後的記者會？則還未確定。
被視為國民黨主席洪秀柱找來鞏固黃復興票源的陳鎮湘，日前在一場與黨員的座談會上評論其他黨主席參選人，並質疑三一九槍擊案，劍指詹啟賢，引發詹陣營極大不滿，甚至發表聲明嚴正駁斥。
詹啟賢聲明強調，陳鎮湘的發言是對他一生的人格嚴重指控，嚴正要求在國民黨中常會向所有的黨員報告，並接受所有中常委質詢，若有任何不法或對不起國民黨，將立刻退黨、退選。
對於詹啟賢要求在中常會報告，洪秀柱今參加台灣新住民文化發展協會餐會，她受訪時表示，會請詹啟賢到黨中央，但到底是在中常會還是什麼場合則未定，他能理解詹在意這件事情，會有充分時間與機會讓詹說明。
據悉，黨中央原規劃是在中常會後安排記者會讓詹啟賢說明，但詹陣營不希望用記者會名義，要求相關發言列入中常會正式記錄，相關細節和在協調中，但最快就是在3月1日。
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