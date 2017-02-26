| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑似不堪連環爆 永采貼公告「即日起停止營業」
 首頁 > 政治

遭質疑319槍擊案 詹啟賢最快3月1日說明

2017-02-26  14:47

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉邁入白熱化，參選人互相攻訐越演越烈，國民黨副主席陳鎮湘日前在與黨員座談會上質疑三一九槍擊案，引發黨主席參選人、時任奇美醫院院長的詹啟賢不滿，國民黨主席洪秀柱說，最快本週三會讓詹啟賢到黨中央有機會對外說明，但是否在中常會上？或者是在中常會後的記者會？則還未確定。

被視為國民黨主席洪秀柱找來鞏固黃復興票源的陳鎮湘，日前在一場與黨員的座談會上評論其他黨主席參選人，並質疑三一九槍擊案，劍指詹啟賢，引發詹陣營極大不滿，甚至發表聲明嚴正駁斥。

詹啟賢聲明強調，陳鎮湘的發言是對他一生的人格嚴重指控，嚴正要求在國民黨中常會向所有的黨員報告，並接受所有中常委質詢，若有任何不法或對不起國民黨，將立刻退黨、退選。

對於詹啟賢要求在中常會報告，洪秀柱今參加台灣新住民文化發展協會餐會，她受訪時表示，會請詹啟賢到黨中央，但到底是在中常會還是什麼場合則未定，他能理解詹在意這件事情，會有充分時間與機會讓詹說明。

據悉，黨中央原規劃是在中常會後安排記者會讓詹啟賢說明，但詹陣營不希望用記者會名義，要求相關發言列入中常會正式記錄，相關細節和在協調中，但最快就是在3月1日。

廣告
  • 國民黨主席洪秀柱說，最快本週三會讓詹啟賢到黨中央說明319槍擊案，但是否在中常會上？或者是在中常會後的記者會？則還未確定。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨主席洪秀柱說，最快本週三會讓詹啟賢到黨中央說明319槍擊案，但是否在中常會上？或者是在中常會後的記者會？則還未確定。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 319槍擊案 詹啟賢
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：遭質疑319槍擊案 詹啟賢最快3月1日說明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.