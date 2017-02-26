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228事件70週年 蒲添生雕塑紀念館贈銅雕

蒲添生雕塑紀念館長蒲浩志（右二）代表，將父親為阿嬤做得銅雕「岳母」，贈給嘉義市府，市長涂醒哲（左二）、文化局長黃美賢（左一）代表受贈。（記者王善嬿攝）

2017-02-26  14:29

〔記者王善嬿／嘉市報導〕適逢228事件70週年，嘉義市在睽違17年後，再次舉辦紀念美展，展覽分為兩區，228事件受難藝術家作品與文物，以及國內人權藝術家邀展作品，開展典禮今上午在市立博物館舉行，蒲添生雕塑紀念館長蒲浩志，將父親蒲添生1962年替阿嬤張捷做的銅雕像「岳母」，捐給嘉義市典藏，他致詞說，阿公陳澄波被槍決，阿嬤將阿公的畫作拍照後，底片藏在神主牌位後，藏了40年，才有今日的陳澄波，藉此讓大眾了解，大時代下女性的貢獻。

市文化局將該座銅雕像放置「陳澄波先生坐姿」銅雕對面，在228前夕，讓這對夫妻的銅雕相聚，並遙遙相望、看著彼此。

策展人、台北市立大學視覺藝術系教授蘇振明說，紀念美展自1996年起舉辦，因政黨輪替等因素，曾兩度中斷，在蔡英文政府促成歷史轉型正義時，希望紀念228不只獻花、掉眼淚，應透過藝術、教育彰顯人權、和平，才更具意義，因此還規劃邀國內人權藝術家作品參展。

陳澄波學生、91歲藝術家詹浮雲為此次美展，新創作油畫作品「北回歸線夕陽」，他今也向市長涂醒哲說明228事件發生機關槍掃射，血流成河，而他躲在北回歸線標誌後方逃命的驚險過程。

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  • 嘉義二二八事件70週年紀念美展今開幕，其中嘉義在地藝術家鄭建昌，以和平使者作品，畫出受難者在水上機場被鐵絲綑綁、遭槍決的震撼景象。（記者王善嬿攝）

    嘉義二二八事件70週年紀念美展今開幕，其中嘉義在地藝術家鄭建昌，以和平使者作品，畫出受難者在水上機場被鐵絲綑綁、遭槍決的震撼景象。（記者王善嬿攝）

  • 陳澄波的學生、藝術家詹浮雲，228事件時曾被抓去關，他為228紀念美展創作「北迴歸線夕陽」，用絢爛彩霞代表受難者流的鮮血。（記者王善嬿攝）

    陳澄波的學生、藝術家詹浮雲，228事件時曾被抓去關，他為228紀念美展創作「北迴歸線夕陽」，用絢爛彩霞代表受難者流的鮮血。（記者王善嬿攝）

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