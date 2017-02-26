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稱5-10％司法官收賄遭圍剿 律師反嗆：無所謂

司法改革國是會議第四分組會議24日召開，委員之一的律師張靜投書媒體，卻引發軒然大波。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-02-26  15:03

〔即時新聞／綜合報導〕獲邀擔任司法改革國是會議第四組委員的律師張靜，日前以「陪審制是台灣司法界除屎的良方」為題投書媒體，直指「今天法官或檢察官還會收錢的大概在5%至10%之間」，一番言論惹怒全國司法機關，包括司法院、法務部、檢察官協會、法官協會都發表聲明駁斥。對此，張靜今天回應表示，「白癡才會相信是零啦！」

根據《蘋果日報》報導，張靜今天表示，他對司法官操守的疑慮，是依據他個人的執業經驗，「我對自己的言論負責！」就算5-10%收賄的說法有誤差，但也絕對不會是零收賄，「白癡才會相信是零！」而對於被要求剔除出司改國是會議，甚至移送律師懲戒，他表示「沒意見」、「無所謂」。

張靜強調，5-10%收賄的數據是他執業30多年的經驗，這種經驗「你是說不出來的，但是你知道的」，一般老百姓碰到「大家都知道會貪污的法官」，最後案子「被做掉」，老百姓能有什麼證據，畢竟貪污是犯罪黑數最多的犯罪類型。

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