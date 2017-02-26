中國紀念二二八？ 黃國昌：請從六四事件開始吧

2017-02-26 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕二二八事件70週年紀念日將到來，今年最特別的是，中國官方也要對此舉辦紀念活動，試圖搶奪二二八話語權。對此，時代力量黨主席黃國昌今天在臉書發文表示，中國紀念二二八，除統戰外沒有別的解釋。

黃國昌今天指出，「在二二八悲劇70年後的今日，如果我們的討論，還只停留在中正紀念堂去威權化的合理性，還沒能正式宣告加害者及其責任，反映台灣社會追求轉型正義的腳步，真的需要加大加快。」

黃國昌還說，「至於中國突然開始熱衷紀念二二八，除了統戰之外，沒有別的解釋了。中共如果也想追求轉型正義，請從天安門大屠殺的真相回復與責任追究開始吧。」