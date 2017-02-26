渾身解數拉票！網媒分析吳敦義、郝龍斌選戰策略...

媒體分析郝龍斌、吳敦義、詹啟賢的選戰策略。（資料照）

2017-02-26 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選情激烈，各陣營皆使出渾身解數努力拉票，媒體分析郝龍斌、吳敦義、詹啟賢的選戰策略，各陣營皆做好萬全準備，就是要贏得黨主席選舉！

《上報》報導，吳敦義陣營在策略上將全力打「組織戰」的方式拉票，主要是透過黨代表及地方議會系統等綿密布局，搶攻黨員票。

郝龍斌陣營則打出議題論述、競選政見等文宣戰，以此彌補本土票組織系統的不足。黨內人士指出，郝龍斌在台北市長內任期間，和各地縣市首長與地方民代的互動都很好，許多人都情義相挺，表達好的支持。詹啟賢陣營，則是在前副總統蕭萬長協助，獲得不少本土派大老的支持，蕭萬長親自致電拜託本土派大老，替詹啟賢拉了不少票。

據了解，在北部郝吳陣營難分軒輊，郝龍斌在台北市由於擔任過台北市長擁有不少人脈，立委賴士葆、費鴻泰也出面力挺。不過，吳敦義過去就是出身台北市議員，中常委姚江臨、李德維等人協助吳敦義打入黨代表系統，也有議員幫忙至基層拉票，親吳人士私下透露：「估計台北市至少有7成黨代表都會支持吳敦義！」