詹啟賢到屏東座談 強調自己能改變國民黨
2017-02-26 13:14
國民黨主席參選人詹啟賢（右）到屏東縣座談，受到屏東縣醫師公會理事長鄭英傑（中）等人接待（記者葉永騫攝）
〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今天到屏東縣與醫師公會和黨員座談，詹啟賢強調，國民黨要重新站起來對台灣才會好，他能改變國民黨，重新贏得民眾的信任。
詹啟賢今天在國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉等人陪同下拜會屏東縣醫師公會並到南州鄉、東港鎮舉行「讓國民黨不一樣」座談會，受到屏東縣醫師公會理事長鄭英傑、常務監事江俊逸等人的接待歡迎。
詹啟賢表示，台灣需要有良好的政黨政治，國民黨在台灣社會中扮演著重要的角色，因此國民黨要重新站起來，對台灣的未來才是好的，而黨主席則是要帶領國民黨改變才能重新得民眾的認同拿回執政權，在改變國民黨他最有條件，因為他沒有包袱、沒有怨懟、沒有舊思維、有企業管理能力。
詹啟賢也細數自己在擔任衛生署長任內推動了傳染病防治法、醫藥分業、煙害防治法等政績，認為目前的健保制度要改革、醫師納入勞基法太理想化，這些有爭議的制度都需要好好的檢討和改進，批評民進黨有意識型態，而國民黨對於制度的論述不夠深入，因此才沒有力量在立法院進行務實的協商。
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