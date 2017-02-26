直搗柱柱姐票倉！吳敦義湖口聯誼兼請託
2017-02-26 13:04
前副總統吳敦義今午到新竹縣，參加湖口鄉關懷鄉親協會新春聯誼，他向鄉親拜年後不忘懇請現場黨員鄉親，惠賜神聖的一票。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕前副總統吳敦義今天中午南下新竹縣，參加湖口鄉關懷鄉親協會新春聯誼，他向鄉親拜年後說：「大家都知道現在即將選舉黨主席，現場是黨員的鄉親，懇請惠賜神聖的一票。」
吳敦義今天上午11點40多分抵達湖口鄉芃華餐廳，由新竹縣長邱鏡淳、湖口鄉長林志華等人陪同，上台簡短致詞；他首先稱許，湖口鄉關懷鄉親協會結合社會資源，照顧弱勢家庭，新的一年祝福大家新春愉快。接著他肯定新竹縣在邱縣長的領導下，展現和諧團結的氛圍；而湖口鄉毗鄰國道一號，為新竹縣的工商業重鎮，更是繁榮發展。
吳敦義最後也不忘提到，大家都知道即將進行黨主席選舉，他懇請現場本身是黨員的鄉親，惠賜神聖的一票。
吳停留約40分鐘，即向在場人士握手後離席，未接受媒體訪問。
湖口鄉關懷鄉親協會今午舉辦新春聯誼會，席開60多桌，600多名會員出席，縣議員吳淑君、陳栢維、以及多名代表、村長也到場參加；由於協會會員有不少榮眷，有地方人士認為吳敦義此行是直搗黃龍，搶攻對手洪秀柱的票倉。
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