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交通部北宜直鐵2新方案 促進會力爭方案一

2017-02-26  12:35

［記者游明金／宜蘭報導］交通部目前研擬中的「台鐵南港至花蓮提速改善計畫」，對於北宜直鐵研擬南港至頭城、南港至大溪2新方案路線。東部快鐵促進會表示，力爭新方案一，不要新方案二；立委陳歐珀也說，宜蘭人反對新方案二，完全不符經濟效益，錯誤的政策與建設，寧可不要。

交通部提出的北宜直鐵新線，新方案一是南港至頭城，新方案二是南港經雙溪至大溪。東部快鐵促進會提出「我們需要東部快鐵」說帖，力爭方案一的興建。促進會表示，就改善國五與東部交通，方案一較節省行車旅運時間，紓解交通壅塞，且有沿著國五，有國五興建經驗，熟悉地質狀況，可採取有效應對措施。

促進會指出，方案二「雙溪至大溪」間地質條件不佳，有舊礦坑與破碎帶，新舊路線纏繞且線形不好，安全性差，旅運時間長。

陳歐珀指出，台北、宜蘭目前鐵路運輸時間約100分鐘，新方案一可縮短成35分鐘，總經費約300億元左右，方案二仍要82分鐘，經費卻要491億元，完全不具經濟效益，宜蘭人要的沿雪隧路線施工的方案一，不要方案二。

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  • 交通部目前研擬北宜直鐵路線，有南港至頭城、南港至大溪兩新方案。東部快鐵促進會力爭新方案一，不要新方案二。（記者游明金攝）

    交通部目前研擬北宜直鐵路線，有南港至頭城、南港至大溪兩新方案。東部快鐵促進會力爭新方案一，不要新方案二。（記者游明金攝）

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