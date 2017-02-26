北宜直鐵促進會更名 將結合宜花東力量爭取
［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣北宜直鐵促進會決定更名「東部快鐵促進會」，希望結合宜蘭、花蓮與台東，擴大力量爭取興建。促進會要求新政府兌現民國93年已核定的「東部鐵路快速化方案」，包括北宜直鐵、北迴線改善及花東線全線雙軌，應納入國家8年重大建設項目早日實施；促進會今天請立委陳歐珀協助爭取，陳將安排拜會花、東立委與交通部長、行政院長等人對話。
宜蘭爭取北宜直鐵多年，民國95年因環保署環評委員做出「不應開發」決議。當時環評委員認為，交通部規劃路線經過水源保護區，還有9處地質斷層，都是敏感地帶，且有奇立丹遺址等，不利開發，全案鐵胎死腹中。
地方爭取翻案，民國100年，交通部提出2條新路線重新評估，全案重起爐灶，但迄今仍未定案；宜蘭各界去年6月成立北宜直鐵促進會，最近決定更名東部快速鐵路促進會，由前行政院長游錫堃擔任榮譽會長、長榮鳳凰飯店董事長陳正曜擔任會長、立委陳歐珀擔任顧問團團長，訂3月2日在縣議會舉行成立大會。
陳正曜說，國五通車10年，對台灣東部發展實質助益有限，反而帶來交通阻塞，生活環境劣化，公路承載量有限，108年蘇花改全線通車後，問題勢必更嚴重，其實北宜直鐵只是東部鐵路提速計畫的一環，行政院已在93年核定「東部鐵路快速化方案」，包括北宜直鐵、北迴線改善及花東線全線雙軌等。
陳正曜說，促進會改名是希望結合花東擴大力量，要求中央落實政策執行，才能達到台北到宜蘭35分鐘、到花蓮1點5個小時、到台東3點5個小時（目前6個小時），真正落實一日生活圈的目標，東部快鐵攸關宜花東發展，否則台灣東西部交通運輸時間落差太大，城鄉發展失衡會愈來愈嚴重。
立委陳歐珀說，宜縣鐵公路運輸已呈飽和，新路網的交通運能迫在眉睫，北宜直鐵已納入行政院8000億元的前瞻基礎建設計畫評估，但交通部長賀陳旦好像不主張興建，不了解宜蘭人心聲，他會安排促進會拜會花蓮與台東立委，結合力量爭取東部快鐵，也會安排與賀陳旦、行政院長林全對話，必要時會向總統蔡英文陳情，要求將東部快鐵列入特別預算興建。
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