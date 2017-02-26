908台灣國促中市府拆蔣介石銅像

2017-02-26 12:26

〔記者張菁雅／台中報導〕228前夕，908台灣國成員今天前往台中市中正公園，在蔣介石銅像前高呼「落實轉型正義、拆除威權象徵」，並對市府下最後通牒，1週內若未正面答覆如何處理台中市境內所有蔣介石銅像，他們將自行動手拆光。

908台灣國總會長周崇德指出，去年10月31日，他已在中正公園蔣介石銅像前警告過市府，這尊「殺人魔王」的銅像放在這裡，晚上散步的人會被嚇到，民眾也不知道該如何教育下一代，要求市府必須在今年228前有所行動，今天是來下最後通牒。

周崇德說，其他縣市都拆掉蔣介石銅像，台中市政府卻遲遲沒有動作，他原本已計畫募款拆除銅像，但市府希望再給緩衝時間，他也再次呼籲市長林佳龍，針對如何處理台中市境內的蔣介石銅像，1週內必須有肯定的答覆，否則他絕對拆光全市蔣介石銅像，如果市府因此把他移送法辦，也沒關係。

執行長張志梅表示，今年是228事件70週年，歷史已證明蔣介石是事件的元凶，遺憾的是，政府一直高喊轉型正義，但轉型到現在轉不過去，蔣介石銅像依然存在，他估算台中市大大小小的蔣介石銅像約20多處，要落實轉型正義，就應及早拆除威權象徵，銅像拆除後，可以移到桃園大溪的慈湖雕塑公園或台中市的228紀念公園。