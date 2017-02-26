| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》難擋浪花兄弟51分轟炸 豪9分籃網慘吞16連敗 台籍越南偶像驚傳車禍 鼻骨骨折靠呼吸器
 首頁 > 政治

律師稱5％至10％法官收錢 法官發動送懲戒

2017-02-26  12:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第四組委員、台灣陪審團協會理事長張靜，昨以「陪審制是台灣司法界除屎的良方」為題投書，指「今天法官或檢察官還會收錢的大概在5%至10%之間」，文章一出，不只司法院和法務部都在深夜發出嚴正聲明，也有法官在臉書發動陳情，希望所有奉公守法的司法官一起去函要求台北律師公會將張靜送律師懲戒委員會處理。

據了解，發起陳情的是桃園地方法院法官孫健智，他除在臉書上發文反批有人為了推動陪審制而污衊司法官操守，更強調自己向來唯一支持陪審制，所以更不能接受有人用錯誤的理由來推動這麼重要的制度，「我可以容忍任何的批評，唯一不能也不該容忍的，就是拿我的操守來開玩笑。」

孫健智並在文末附上了一份陳情書範本，希望司法人員能不分院檢內容一起陳情，陳情書內直指張靜律師惡意詆毀司法人員，行為違反律師倫理，希望台北律師公會能將其送交律師懲戒委員會處理。

孫健智強調，律師改革也是司法改革的一環，若放縱律師謠傳司法官收賄，明天可能就換律師被謠傳靠著送錢才勝訴。

廣告
  • 桃園地院法官孫健智在臉書回擊律師張靜說法。（取自孫健智法官臉書）

    桃園地院法官孫健智在臉書回擊律師張靜說法。（取自孫健智法官臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改 司改國是會議 律師 法官
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：律師稱5％至10％法官收錢 法官發動送懲戒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.