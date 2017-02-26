律師稱5％至10％法官收錢 法官發動送懲戒
2017-02-26 12:24
〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第四組委員、台灣陪審團協會理事長張靜，昨以「陪審制是台灣司法界除屎的良方」為題投書，指「今天法官或檢察官還會收錢的大概在5%至10%之間」，文章一出，不只司法院和法務部都在深夜發出嚴正聲明，也有法官在臉書發動陳情，希望所有奉公守法的司法官一起去函要求台北律師公會將張靜送律師懲戒委員會處理。
據了解，發起陳情的是桃園地方法院法官孫健智，他除在臉書上發文反批有人為了推動陪審制而污衊司法官操守，更強調自己向來唯一支持陪審制，所以更不能接受有人用錯誤的理由來推動這麼重要的制度，「我可以容忍任何的批評，唯一不能也不該容忍的，就是拿我的操守來開玩笑。」
孫健智並在文末附上了一份陳情書範本，希望司法人員能不分院檢內容一起陳情，陳情書內直指張靜律師惡意詆毀司法人員，行為違反律師倫理，希望台北律師公會能將其送交律師懲戒委員會處理。
孫健智強調，律師改革也是司法改革的一環，若放縱律師謠傳司法官收賄，明天可能就換律師被謠傳靠著送錢才勝訴。
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