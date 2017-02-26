蔣介石功過未定？民進黨：國民黨應向受難者家屬道歉
2017-02-26 12:08
〔記者鍾麗華／台北報導〕在228事件70週年前夕，國民黨仍堅持「蔣介石在228事件功過未定」，民進黨發言人吳沛憶今（26）日表示，這種言論讓人感到非常不可思議，國民黨應該為不恰當的發言，向受難者家屬道歉。
吳沛憶表示，228事件，是國家用軍隊鎮壓手無寸鐵人民的歷史悲劇。許多研究指出，整個屠殺的過程是經過蔣介石同意的，甚至，國史館剛公佈的檔案，蔣介石親自下令派軍隊鎮壓民眾的電報也出土了。所以，國民黨到現在還在說「228事件功過未定」，為此我們不禁質疑，228大屠殺難道是功嗎？
吳沛憶説，中正紀念堂是黨國時代政治意識形態的產物，民主時代應該破除威權崇拜，重新來討論中正紀念堂的轉型。國民黨不要為了黨內選舉，把國家的事情當作自己黨內的家務事。請國民黨要跳脫黨國思維，客觀看待蔣介石前總統和228事件。
此外，關於文化部成立「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，民進表示支持與肯定，由政府來推動中正紀念堂的轉型，符合民主時代的社會期待。
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