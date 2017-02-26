| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
受國際油價減產影響 明天起汽柴油漲0.1元 麗寶樂園驚傳大跳電 人工疏散受困遊客 NBA Live》柯瑞半場完成4分打 籃網緊咬勇士
 首頁 > 政治

體育公園牌樓有「中正」綠議員：拿掉比拆銅像難？

李文正質疑「中正紀念運動公園」的牌樓字樣不倫不類，要求拿掉「中正」兩字。（記者蔡文居攝）

2017-02-26  11:43

〔記者蔡文居／台南報導〕今年是228事件70週年，台南市立棒球場在健康路前的牌樓寫著「台南市中正紀念運動公園」，台南市議員李文正今天表示，體育公園現在並非「中正紀念運動公園」，該牌樓字樣不倫不類，尤其在228前夕，更讓人覺得格外諷刺，南市銅像都拆了，難道拿掉「中正」兩字會比拆銅像困難嗎？

李文正表示，台南市2年前就把學校的蔣介石銅像拆掉，最近也把一些公共場合的銅像拆掉頗獲好評，更引領全國，也間接帶動全國中央、地方加速拆蔣介石銅像的腳步，因為從最近解密的檔案，蔣介石就是228屠殺台灣人的元兇，是和希特勒並列的獨裁屠夫，尤其後來的清鄉白色恐怖統治，犧牲的台灣精英實在不計其數。

李文正說，早在1年多前，他就向市府反應，也在議會質詢過教育局，體育場（體育公園）的牌樓用獨裁者的名字實在不倫不類，應儘速拿掉，當時的教育局體育處也答應會儘速處理，不知道什麼原因到現在一直未處理，希望市府也能用拆銅像的魄力，把有「中正紀念」的名字都應儘速拿掉，以落實轉型正義。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中正紀念堂 台南市中正紀念運動公園 李文正 蔣介石銅像
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：體育公園牌樓有「中正」綠議員：拿掉比拆銅像難？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.