體育公園牌樓有「中正」綠議員：拿掉比拆銅像難？
2017-02-26 11:43
李文正質疑「中正紀念運動公園」的牌樓字樣不倫不類，要求拿掉「中正」兩字。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕今年是228事件70週年，台南市立棒球場在健康路前的牌樓寫著「台南市中正紀念運動公園」，台南市議員李文正今天表示，體育公園現在並非「中正紀念運動公園」，該牌樓字樣不倫不類，尤其在228前夕，更讓人覺得格外諷刺，南市銅像都拆了，難道拿掉「中正」兩字會比拆銅像困難嗎？
李文正表示，台南市2年前就把學校的蔣介石銅像拆掉，最近也把一些公共場合的銅像拆掉頗獲好評，更引領全國，也間接帶動全國中央、地方加速拆蔣介石銅像的腳步，因為從最近解密的檔案，蔣介石就是228屠殺台灣人的元兇，是和希特勒並列的獨裁屠夫，尤其後來的清鄉白色恐怖統治，犧牲的台灣精英實在不計其數。
李文正說，早在1年多前，他就向市府反應，也在議會質詢過教育局，體育場（體育公園）的牌樓用獨裁者的名字實在不倫不類，應儘速拿掉，當時的教育局體育處也答應會儘速處理，不知道什麼原因到現在一直未處理，希望市府也能用拆銅像的魄力，把有「中正紀念」的名字都應儘速拿掉，以落實轉型正義。
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