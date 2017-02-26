見證歷史 鍾逸人：蔣介石是228事件元凶

2017-02-26 11:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕228事件爆發，國民黨軍隊來台，引發民間抗暴，當年中部有一支全台唯一的民間抗暴組織「二七部隊」，隊長鍾逸人今年96歲，是歷史的見證人，今天他接受本報專訪說，228事件造成族群對立，「血洗台灣菁英的首謀就是蔣介石」，但歷史或國民教育都未把這點寫入，至今還有很多學校立蔣的銅像，讓學子的價值觀錯亂，「殺人凶手」變「一代偉人」，如何「轉型正義」。

鍾逸人說，國民黨告訴人民，說陳儀是228最大的元凶，其實陳儀只是蔣介石的「代罪羔羊」！無數台灣菁英死於228，誰有權下如此重大的決定，陳儀敢下嗎？國史館已揭露「陳儀請兵電文」，只有蔣介石有權派兵；當時國民黨的中執會已決定陳儀必須負責，蔣卻以總裁特權批示「另案辦理」其次，228事件殺人王彭孟緝，事件過後，仍官拜將軍，擔任台灣省警備總司令。

他說，一切的跡證都顯示，蔣介石是228事件的元凶，但課本還在教學生「一代偉人，民族救星」，這就是台灣「轉型正義」無法做到位的原因。

228事件發生時，鍾逸人26歲，當時擔任「和平日報」記者，目睹國民黨政府來台的腐敗事端，事件發生後，他與中部地區好友和台中第一中學的學弟共組「二七部隊」對抗國民黨軍隊，他被推為部隊長，最後在南投埔里兵敗被俘入獄，他說，這期間曾被判2次死刑，他是死裡逃生。

出獄後，鍾逸人從事綠藻事業，做得有聲有色，但他說，國民黨一直派特務在監視他，讓他不敢對身邊任何人發表政治看法，解嚴或黨外得以組黨，他仍十分低調，因為他「一直不信任國民黨」，一直到作家李喬來找他，用「你就是歷史的見證，不能不吭聲」，才讓他卸下心防，開始用自己的一生去書寫國民黨的專制腐敗，也寫下台灣人面對強權的悲哀。