郝稱中正紀念堂228將遇襲 號召「用群眾力量制止」
2017-02-26 11:04
國民黨主席參選人郝龍斌看到有人號召在二二八當天去破壞中正紀念堂，反應相當激動。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕二二八紀念日即將到來，許多人認為當年下令血腥鎮壓的蔣介石應該被究責，而紀念他的中正紀念堂也不應該存在。國民黨主席參選人郝龍斌今天特別在臉書發文，強調中正紀念堂在他擔任台北市長任內已被認定為古蹟，任何人破壞都觸法。
郝龍斌今天表示，「昨天我看到有人公然號召二二八當天要去破壞中正紀念堂。我要再次提醒，中正紀念堂在我擔任台北市長、2007年時，就已經成為國定古蹟，任何人破壞古蹟都會觸犯法律、負上刑事責任。既然有人已經公然號召要去破壞古蹟，台北市政府警察局就應該主動調查、搜證和維護。」
郝龍斌揚言，「希望大家用群眾的力量制止這種自私、破壞社會秩序的行為。市民好朋友，如果看到有任何破壞古蹟、破壞公共環境的行為，都可拿起你們的手機報警告發並錄影蒐證。」
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