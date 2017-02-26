KMT自製狂新聞... 被卡提諾小編嗆爆

中國國民黨臉書小編也學卡提諾做了狂新聞。（圖取自臉書）

2017-02-26 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕卡提諾論壇每週推出的「狂新聞」深受網友喜愛，中國國民黨臉書小編也學卡提諾做了狂新聞，甚至PO文寫道「聽說卡提諾狂新聞本週員工旅遊所以沒有狂新聞...」結果吸引卡提諾狂新聞留言嗆聲。

國民黨臉書小編自製狂新聞，模仿狂新聞的剪輯和配音方式，在臉書上PO文寫道：「聽說 卡提諾狂新聞本週員工旅遊所以沒有狂新聞...沒有關係，K編聽見大家的聲音了！」

影片內容大多都是在酸民進黨與時代力量立委，觀看人數超過12萬。PO文也吸引卡提諾狂新聞小編留言：「誰跟你說他媽不出稿的。」結果國民黨小編貼再度截圖回擊。不過，有許多網友還是認為卡提諾出的狂新聞比較好笑，國民黨小編回應：「 我們無法像卡狂一樣好笑只能向他致敬」。

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