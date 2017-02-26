徐國勇：行政院不可能恢復人二室
2017-02-26 10:20
〔記者羅添斌／台北報導〕針對今（26）日有平面媒體社論提到「小英一面高呼人權，一面侵害人權」，內容提到「她指示調查局制訂《保防工作法》，一舉將台灣推回「保密防諜」的時代」等等，行政院發言人徐國勇上午表示，行政院不可能有恢人二室的想法，媒體報導內容與事實不符，令人感到遺憾！
徐國勇強調，保防工作法草案法務部仍在擬定中，草案仍在法務部迄今尚未經過報行政院院會核定，行政院更不可能有恢復人二室的想法。
徐國勇說，人二室的保防做法是威權時代產物，後來在第一次政黨輪替時，由民進黨政府將之廢除，現在民進黨再次執政，更不可能恢復人二室！值此轉型正義且又是228紀念日時刻，媒體不實報導令人感到遺憾，亦請媒體勿捕風捉影，以訛傳訛。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 面對中國火箭軍威脅 台灣飛彈軍3/1啟動
- 回應轉型正義 137萬頁二二八事件檔案全數解密
- 立法院長就任週年 蘇嘉全讓藍綠僵局和緩
- 司改國是會議》瞿海源：過半非法律人與會 帶來好的改變
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 《自由廣場》沒收錢未必沒事
- 366號蒸汽火車頭移花蓮20年 玉井人盼回娘家
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Trump takes aim at media outlets
- 上億娶親車隊 哈雷、拖板車開路
- 校長無責！台大教授批 找自己人調查就錯了
- 17年後重逢搞不倫 判刑賠30萬
- 票房不舉？羅大佑：小巨蛋沒那麼寬敞過
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- 雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
- 巴西嘉年華登場
- 美巡賽本田菁英賽》潘政琮砸中球迷 二輪並列第五
- 〈愛與光的信息〉My Love 我的愛是否傷了你？
- 〈看門道評味道〉台灣也有新鮮百合
- 5歲兒語言障礙遭欺負 高山峰費心力治療
- 刺殺金正男LOL女刺客 越南外交部證實為越南籍
- MIYAVI受裘莉啟發 關注難民
- 先發返球場 感覺「豪」棒棒
- 22歲憂鬱症女作家演講 台中一中臨時取消惹議
- 小野麗莎南故宮開唱 萬人朝聖
- 整頓富岡港 2天清6車垃圾
- 週一冷氣團減弱 週四又一波
- MLB》誰扛馬林魚王牌先發？美媒力挺陳偉殷
- 娛樂大亨復合奏效 正宮：一直當他是家裡人
- 論文造假風暴／要楊泮池辭校長 台大︰沒有理由！
- 永采血汗續集 前員工再爆：趕人、毀新工作
- 睦鄰惹議？中油雇員招考傳舞弊重考
- 中正紀念堂轉型 立委：將蔣拉下神壇第一步
- 全台唯一 拉阿魯哇族「聖貝祭」登場
- 美若課邊境稅 恐掀全球貿易戰
- 美豪宅交易 被查出1/3是犯罪洗錢
- 〈我的私房菜〉辣味醃蘿蔔
- 第28次大三元 魏少快洗紀錄
- 晶華火警 香奈兒「泡湯」
- 大貨車過彎打滑自撞 蘇花公路交通暫中斷
- 重回阿美族聖山 部落今登頂祭祖
- 明鏡週刊︰德情報局 監聽外國媒體
- 連假首日塞爆了 屏南15公里開1小時
- 連假南投稽查遊覽車 一件違規
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：徐國勇：行政院不可能恢復人二室
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分