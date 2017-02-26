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徐國勇：行政院不可能恢復人二室

2017-02-26  10:20

〔記者羅添斌／台北報導〕針對今（26）日有平面媒體社論提到「小英一面高呼人權，一面侵害人權」，內容提到「她指示調查局制訂《保防工作法》，一舉將台灣推回「保密防諜」的時代」等等，行政院發言人徐國勇上午表示，行政院不可能有恢人二室的想法，媒體報導內容與事實不符，令人感到遺憾！

徐國勇強調，保防工作法草案法務部仍在擬定中，草案仍在法務部迄今尚未經過報行政院院會核定，行政院更不可能有恢復人二室的想法。

徐國勇說，人二室的保防做法是威權時代產物，後來在第一次政黨輪替時，由民進黨政府將之廢除，現在民進黨再次執政，更不可能恢復人二室！值此轉型正義且又是228紀念日時刻，媒體不實報導令人感到遺憾，亦請媒體勿捕風捉影，以訛傳訛。

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  • 行政院發言人徐國勇。（資料照，記者黃耀徵攝）

    行政院發言人徐國勇。（資料照，記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 人二室 保防工作法草案 國家保防工作法 徐國勇 法務部
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