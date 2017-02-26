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美陸戰隊進駐AIT 港媒：推向台美軍事同盟

美國在台協會內湖新館完工示意圖（AIT提供）

2017-02-26  09:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）台北新館即將在今年下半年啟用，AIT台北處處長楊甦棣日前宣布，未來AIT安全警衛將由美國海軍陸戰隊接手。這將是台美斷交40年後，美軍重返台灣長期駐守。

《亞洲週刊》觀察指出，台美沒有正式外交關係，過去AIT安全警衛一向是由退役美軍負責，以維持雙方民間關係體制，但是，未來美軍以軍裝進駐，則意義截然不同，不止改變過去40年美方緊守的關係架構，更「踏出台美官方交流的一大步」；甚至可能以打擊恐怖主義為借口，「把台美軍事合作更進一步推向軍事同盟的路上，只要陸戰隊入台，未來有更多的方式逐步提升軍方交流，以達到最後目的」。

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