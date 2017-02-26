柯P共享車位爆抄襲？ 連勝文又被打臉啦！

有PTT網友在PO文打臉柯P抄襲連勝文的說法。（三立電視台提供）

2017-02-26 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前接受訪問時提出「共享停車位」計畫，但卻被國民黨文傳會副主委李明賢質疑是抄襲連勝文的政見，連勝文也在臉書分享相關報導，有PTT網友在PO文打臉李明賢指柯P抄襲連勝文的說法。

piovoso在PTT指出，連勝文選前拋出車位共享，結果卻被當家的郝市府打槍，台北市停管處說「沒意義」，當晚連勝文受訪立刻切割：「這些都是市民寄來總部的，只是整理後供大家參考。」piovoso反問，嚴格說起來這真的算連勝文的政見嗎？

piovoso說，反觀柯文哲是這樣做的，他之前就一直在說「公家機關要有共享概念」，所以在他的要求下，停管處實施的「推動機關學校夜間開放停車專案」，已經讓上百個公家機關及學校在晚上開放停車場給民眾使用，也正在持續擴大推動中，現在其實只是更進一步推廣車位共享的理念，希望民間也可以共同參與。

「看出柯文哲跟連勝文的差別在哪了嗎？」piovoso指出，柯文哲提出想法的同時，也想到實施後會發生的問題，然後針對這些去跟其他部會溝通協調；連勝文則是丟出一個想法，面對後面媒體和網友的質疑，他直接投降、放棄思考，沒有魄力告訴大家：「這是我的想法，我知道或許會有一些問題，但我跟我的團隊能想辦法克服。」也沒有勇氣面對失敗：「如果大家討論後 發現這個想法不好，那我承認我想得不夠周全。」

piovoso說，連勝文做不到柯文哲說的「該道歉就道歉，該改進就改進」，這就是為什麼連勝文選不上的原因。