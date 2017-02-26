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清泉崗毒品案 複檢8人仍呈陽性反應

2017-02-26  09:11

〔即時新聞／綜合報導〕空軍清泉崗基地發現多包毒品，營區全體士官兵尿液複檢後，仍有8人出現陽性反應，主要都是「可待因」，不過，都屬於微量顯示，這8人接下來將面臨毛髮檢驗，以確認是否有吸毒。

據《聯合報》報導，台中地檢署在此案中採取「以毒追人」的方式，先查出吸毒者身分，接著還要再往上調查，包括清泉崗基地周遭的毒品供應管道也要追查。

軍方在3月1日會將尿液檢驗報告交給中檢，目前傳出涉毒官階最高的是1名空軍少校，有軍中知情人士指出，該名少校隸屬於司令部底下最近成立的一級單位。至於少校涉毒與否，等檢方收到報告就會揭曉。

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  • 台中憲兵隊與台中地檢署檢察官座車進入清泉崗基地，徹查毒品案，目前尿液複檢有8人呈現陽性反應。（資料照，記者李忠憲攝）

    台中憲兵隊與台中地檢署檢察官座車進入清泉崗基地，徹查毒品案，目前尿液複檢有8人呈現陽性反應。（資料照，記者李忠憲攝）

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