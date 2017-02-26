「詹啟賢絶對有責任！」 邱毅爆當年扁槍傷內幕
2017-02-26 09:01
邱毅不滿詹啟賢當年不接電話。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席參選人詹啟賢，在319槍擊案曾為陳水扁治療，但最近詹啟賢被國民黨副主席陳鎮湘質疑沒交代清楚「兩顆子彈」的疑點，今天早上前立委邱毅也在臉書上爆料當時的內幕，他認為，詹啟賢在這件事上面絶對是有責任的。
邱毅指出，當時陳水扁以槍傷為由進入奇美醫院，外界完全不知道扁的槍傷狀況，原本處於優勢的連宋選情，在一夕之間被逆轉，陳水扁則反敗為勝逆轉連任。
邱毅透露，319當晚，他和與詹啟賢熟識的張昭雄在高雄會合，計劃前往台南奇美醫院了解扁的槍傷傷勢，如果能証明傷勢並不嚴重，就可破解民進黨的陰謀操作。邱毅說，原本以為透過張詹的熟識關係，可了解扁槍傷的真實狀況，卻因詹啟賢的刻意迴避，他和張昭雄不得其門而入。
邱毅強調，當年詹啟賢只要接了張昭雄的電話，用一分鐘時間告之扁傷勢，真相就可大白天下，但在關鍵時刻詹啟賢拒接電話，選擇用緘默方式，替阿扁隱暪。
邱毅最後寫道：「我確實是怪責詹啟賢的，如果他選擇接了張昭雄電話，我和張昭雄在319當晚召開記者會，一切就會改變。當時就差了這麼一點點，台灣的歷史將全面改寫，而這一點點，詹啟賢絶對是有責任的。」
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