立法院長就任週年 蘇嘉全讓藍綠僵局和緩

立法院長蘇嘉全就任滿週年。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-26 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕立法院長蘇嘉全就任滿週年，這1年來民進黨通過《不當黨產處理條例》引發藍綠僵局，不過蘇嘉全在臨時會時將行政院爭議法案排出，讓藍綠僵局逐漸緩和。媒體報導，藍綠黨團幹部都認為蘇能夠掌握立法院氛圍，也懂得尊重在野黨。

根據《蘋果日報》報導，蘇嘉全就任以來，為完成透明國會承諾，蘇保持中立，不介入朝野非正式協商，只讓朝野黨鞭自己談。

蝶戀花遊覽車翻覆事件時，在野黨要求行政院長林全進行專案報告，在蘇嘉全協調下，讓林全施政報告中加以說明，得到國民黨認同。蘇又順利調解國民黨立委陳宜民與民進黨立委蘇震清的肢體衝突，就能看出蘇嘉全的協調手腕。

蘇嘉全表示，國會議長本應維持中立，在野黨曾認為他是民進黨黨工，但經過1年磨合，許多人會相信他的態度。他說，雖然有時候只能做到90％中立，但持續與黨中央溝通，讓他保持中立。