蔣介石是人類救星？民進黨正妹發言人：不知如何解釋

吳沛憶說，曾經有外國友人問她蔣公紀念歌的歌詞提到「總統蔣公，您是人類的救星，您是世界的偉人。」是什麼意思？她當時有點不太知道要如何解釋。（取自吳沛憶臉書）

2017-02-25 22:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為推動轉型正義，文化部今天宣布，將把前總統蔣介石相關紀念商品，從中正紀念堂下架，開閉館停止播放「蔣公紀念歌」，並且推動中正紀念堂轉型。對此，民進黨發言人吳沛憶認為，台灣已經是一個成熟的民主社會，實在不應該再因為習以為常，而繼續容忍威權崇拜。她也表示，曾經有外國友人問她蔣公紀念歌的歌詞提到「總統蔣公，您是人類的救星，您是世界的偉人。」是什麼意思？她當時有點不太知道要如何解釋。

吳沛憶表示，中正紀念堂是在黨國時代，為了紀念「威權領袖」而蓋，本身就是高度意識形態的產物。甚至首度政黨輪替的陳水扁總統就任時，都還要依總統府過去慣例，帶著所有閣員到中正紀念堂蔣介石銅像前參拜。雖然後來歷經教育部、文化部管理，內容陳設新增了許多藝文規劃，但至今，裡面還是保留許多威權領袖崇拜的意象，這在其他民主國家幾乎是不可能的景象。

吳沛憶認為，中正紀念堂的轉型迫切且必要。台灣已經是一個成熟的民主社會，實在不應該再因為習以為常，而繼續容忍威權崇拜了。「只有破除威權崇拜，每一位前總統前面都不用挪抬，我們才可能真正客觀地去評價歷史。」

吳沛憶進一步說，故人的功與過，或許從不同的角度可以有不同的詮釋。但她認為，生活在一個民主國家，不管一個人過去做過什麼事情再值得被紀念，我們都不必要在國家管理的機構中，稱呼他是「人類的救星，世界的偉人，自由的燈塔，民族的長城」這種每天在紀念館公開讓所有國內外旅客的威權崇拜，真的該過去了。「這一次，能不能讓我們放下政黨偏見？打開心胸，面對過去，面對歷史。｣

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