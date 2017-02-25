律師痛批馬英九 用「黨國抗辯」把228責任推國家

2017-02-25 21:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九日前批評黨產會，任意推定國民黨財產不當，「有罪推定」完全違反法治國原則，並認為政府對228事件、白色恐怖，分別有許多處理及立法，包含總統認錯、道歉、立國定紀念日；對此，黨產會委員及律師今日連番譴責馬英九，當過法務部長，卻不懂國際法亂誤導，更用「黨國抗辯」把228事件責任推給國家，撇清不關國民黨的事。

「轉型正義與暫時權利保護」研討會今在台大校友會館舉行，黨產會委員連立堅指出，德國處理不當黨產及財產就是用「推定」，對於政黨的不當黨產，舉證責任是在政黨，這是國際上的轉型正義立法，過去在監察院的調查及法務部所提黨產條例草案中都有，馬英九沒有好好讀書，他自己當過法務部長還不去讀，在那誤導大眾。

律師黃帝穎說，黨產條例的溯及既往條款，也是引用德國的立法技術，推定為不當黨產，政黨就必須去舉證，馬英九的國際觀顯然對國外如何落實轉型正義，根本不甚了解。

永社理事長高涌誠律師表示，今年是228事件七十週年，追求真相、清除威權遺緒應加速開展，轉型正義在聯合國的定義、標準是比德國還高，聯合國處理中南美洲獨裁政權時問題，有各式各樣的標準，談轉型正義也不能只講法律，還要關注歷史，台灣社會越來越進步，更必須回去檢視有無不正義的事，檢視過去的法律，有無符合正義。

高涌誠說，中國爭著紀念228，其實更應該悼念六四事件，所有推卸責任的人都有一些抗辯，甚至有像馬英九那樣的「黨國抗辯」，把責任推給國家，在那說政府都已賠償和道歉，好像完全不關國民黨的事。

高涌誠形容，一旦不當黨產被追討時，卻又說財產是國民黨的、不是國家的，看這種「黨國抗辯」有多好用啊！