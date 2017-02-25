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為台灣發聲不間斷 WHO宣達團5月赴瑞士

台灣聯合國協進會規劃今年5月19日組團赴瑞士日內瓦世界衛生大會（WHA），宣達台灣要加入世界衛生組織（WHO）為正式會員國的心聲。（路透）

2017-02-25  21:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為突破國際孤立、向世界傳達台灣民意！台灣聯合國協進會規劃今年5月19日組團赴瑞士日內瓦世界衛生大會（WHA），宣達台灣要加入世界衛生組織（WHO）為正式會員國的心聲，也要前往希臘雅典，為東京奧運正名「台灣隊」發聲。

WH0宣達團發言人曾琮愷表示，去年中國在世界衛生大會打壓台灣，宣達團遠赴瑞士場外為台發聲，今年5月21日大會將在日內瓦召開，宣達團也會前往彰顯台灣主權與國格，歡迎民眾一起加入WHO宣達團。

曾琮愷也說，宣達團也將前往位於蘇黎世的奧運總會，以及希臘奧運發源地，向世界傳達2020年東京奧運，要正名為「台灣隊」，不要用「Chinese Taipei」（中華台北）的民意，Chinese Taipei只會被當成中國一部分，毫無台灣主體性。

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