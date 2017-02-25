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共享停車位計畫 柯P遭嗆「抄很大」

2017-02-25  21:23

〔即時新聞／綜合報導〕為解決台北市停車問題，市長柯文哲日前接受訪問時提出「共享停車位」計畫，不過因曾在2014年參選台北市長的連勝文也曾提出「車位共享計畫」的政見，柯遭質疑是抄襲連的政見。

柯文哲日前接受正聲廣播電台專訪時，針對北市的停車問題透露，未來將推出共享停車位，透過網路平台媒合，鼓勵民眾將閒置車位開放出租。北市交通局事後也指出，第一階段將先針對南京東路至塔悠路間的商辦大樓進行試辦，第二階段則是針對私人住宅推動共享停車位。

不過早在2014年時，當時參選台北市長的連勝文陣營就曾提出「車位共享計畫」的政見，只是當時遭到許多網友質疑，連陣營則是回應，該項內容只是「市民提案」，並非要拿民眾住家大樓車位來共享，而是以商辦或住辦混合大樓的車位為主。

連勝文今傍晚也於臉書分享相關報導，並指出，雖然這項計畫在當初「被貼上各種標籤，甚至被批評到體無完膚」，但現在看到方案被提出來當成解決市政課題的方案，「我想這也是好事。」國民黨文傳會副主委李明賢則是批評「柯P演很大、柯P抄很大」，質疑柯為了拼連任不惜向敵人低頭認錯，拼到連政治格調都所剩無幾。

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  • 為解決台北市停車問題，市長柯文哲日前接受訪問時提出「共享停車位」計畫。（資料照，記者方賓照攝）

    為解決台北市停車問題，市長柯文哲日前接受訪問時提出「共享停車位」計畫。（資料照，記者方賓照攝）

  • 2014年參選台北市長的連勝文（見圖）也曾提出過「車位共享計畫」的政見，柯遭質疑是抄襲連的政見。（資料照，記者簡榮豐攝）

    2014年參選台北市長的連勝文（見圖）也曾提出過「車位共享計畫」的政見，柯遭質疑是抄襲連的政見。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 停車 停車位 停車位共享計畫 停車問題 共享停車位 台北市 台北市長 市民提案 政見 柯文哲 連勝文
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