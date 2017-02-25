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一碗魷魚粥 背後竟有二二八心酸故事

今年共生音樂節的出版品也別出心裁的放入「魷魚粥食譜」，這碗魷魚粥的背景是二二八受難者李瑞漢、李瑞峰兄弟和省參議員、制憲國代林連宗正準備享用家人準備的魷魚粥時，被憲兵軍官請去開會，從此音訊全無，從此家人在三人被抓的當天都會吃魷魚粥紀念。（記者蘇芳禾攝）

2017-02-25  19:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣北社今天舉辦「新世代看二二八」論壇，北社社長張葉森致詞時表示，大家是繼續接棒傳承民主運動，從太陽花運動、反課綱後，都是天然獨、天然台的年輕人接棒，大家要繼續打拼追查出二二八的元兇，要求元兇出來道歉。共生音樂節活動總召蔡喻安則表示，共生音樂節扮演的角色是想辦法用不同形式，讓其他年輕人願意來看二二八，希望大家在二二八當天可以一起到凱道了解這段歷史。

蔡喻安指出，她在高中時參加陳文成紀念基金會的活動，當時活動安排當地的二二八受難者家屬、陳澄波家屬與她們講述二二八發生的事情、還有對家庭造成的影響，她當時才覺得二二八跟她切身相關，而不只是課本上的歷史事件，進而開始認識相關歷史。

蔡喻安說，她今年擔任共生音樂節總召，也特別在活動前安排遊行，遊行終點選在二二八紀念公園內的放送亭，當年台北市民佔領廣播電台，播放二二八事件的發展與訊息。蔡喻安也邀請當天參加遊行的民眾，拿起手機直播，就像是當年占領廣播電台的民眾一樣，把訊息傳播出去，讓更多人了解這段歷史，最後活動會再拉回到總統府前的凱達格蘭大道現場。

今年共生音樂節的出版品也別出心裁的放入「魷魚粥食譜」，這碗魷魚粥的背景是二二八受難者李瑞漢、李瑞峰兄弟和省參議員、制憲國代林連宗正準備享用家人準備的魷魚粥時，被憲兵軍官請去開會，從此音訊全無，從此家人在三人被抓的當天都會吃魷魚粥紀念。此外，出版品也加入許多歷史文件、電文、老照片，用圖文並茂的方式重現這段歷史。

蔡喻安表示，共生音樂節扮演的角色是想辦法用不同形式，讓其他年輕人願意來看二二八，但一方面也不希望弄成很歡樂的形式，也曾有人質疑「怎麼辦得很像園遊會」，她希望這些人二二八當天可以來凱道看看，她們如何在兩者間取得平衡。

共生音樂節今年邁入第五年，是由青年學生團體自主發起、籌備，旨在結合多方不同團體、社會議題與世代，從青年的角度、以多元的方式記憶二二八，提供生活在台灣、擁有不同歷史記憶的人一個交流互動的契機。

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  • 共生音樂節今年的出版品主題為《欲行ê 路》。（記者蘇芳禾攝）

    共生音樂節今年的出版品主題為《欲行ê 路》。（記者蘇芳禾攝）

  • 共生音樂節今年出版品還放入許多輕鬆的歷史物件，例如《民俗台灣》。（記者蘇芳禾攝）

    共生音樂節今年出版品還放入許多輕鬆的歷史物件，例如《民俗台灣》。（記者蘇芳禾攝）

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