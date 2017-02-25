一碗魷魚粥 背後竟有二二八心酸故事
今年共生音樂節的出版品也別出心裁的放入「魷魚粥食譜」，這碗魷魚粥的背景是二二八受難者李瑞漢、李瑞峰兄弟和省參議員、制憲國代林連宗正準備享用家人準備的魷魚粥時，被憲兵軍官請去開會，從此音訊全無，從此家人在三人被抓的當天都會吃魷魚粥紀念。（記者蘇芳禾攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣北社今天舉辦「新世代看二二八」論壇，北社社長張葉森致詞時表示，大家是繼續接棒傳承民主運動，從太陽花運動、反課綱後，都是天然獨、天然台的年輕人接棒，大家要繼續打拼追查出二二八的元兇，要求元兇出來道歉。共生音樂節活動總召蔡喻安則表示，共生音樂節扮演的角色是想辦法用不同形式，讓其他年輕人願意來看二二八，希望大家在二二八當天可以一起到凱道了解這段歷史。
蔡喻安指出，她在高中時參加陳文成紀念基金會的活動，當時活動安排當地的二二八受難者家屬、陳澄波家屬與她們講述二二八發生的事情、還有對家庭造成的影響，她當時才覺得二二八跟她切身相關，而不只是課本上的歷史事件，進而開始認識相關歷史。
蔡喻安說，她今年擔任共生音樂節總召，也特別在活動前安排遊行，遊行終點選在二二八紀念公園內的放送亭，當年台北市民佔領廣播電台，播放二二八事件的發展與訊息。蔡喻安也邀請當天參加遊行的民眾，拿起手機直播，就像是當年占領廣播電台的民眾一樣，把訊息傳播出去，讓更多人了解這段歷史，最後活動會再拉回到總統府前的凱達格蘭大道現場。
今年共生音樂節的出版品也別出心裁的放入「魷魚粥食譜」，這碗魷魚粥的背景是二二八受難者李瑞漢、李瑞峰兄弟和省參議員、制憲國代林連宗正準備享用家人準備的魷魚粥時，被憲兵軍官請去開會，從此音訊全無，從此家人在三人被抓的當天都會吃魷魚粥紀念。此外，出版品也加入許多歷史文件、電文、老照片，用圖文並茂的方式重現這段歷史。
蔡喻安表示，共生音樂節扮演的角色是想辦法用不同形式，讓其他年輕人願意來看二二八，但一方面也不希望弄成很歡樂的形式，也曾有人質疑「怎麼辦得很像園遊會」，她希望這些人二二八當天可以來凱道看看，她們如何在兩者間取得平衡。
共生音樂節今年邁入第五年，是由青年學生團體自主發起、籌備，旨在結合多方不同團體、社會議題與世代，從青年的角度、以多元的方式記憶二二八，提供生活在台灣、擁有不同歷史記憶的人一個交流互動的契機。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中正紀念堂轉型 威權統治者商品將下架停售
- 中國700噸雙船體飛彈艦模型 激似我沱江艦
- 席開600桌！雲林農田水利會長娶媳 吳敦義祝福
- 研究二二八加害者 學者怨調資料遭《個資法》阻礙
- 台灣F16升級棚廠啟用 將大幅提升空軍戰力
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- 男女薪資差距14％ 女生得多作52天才能追平
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Campaigners advocating jury trial system protest at Presidential Office
- 論文造假案楊泮池沒事 全教總痛批台大棄車保帥
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-lawmaker Pan Wei-kang joins KMT race
- 中職》去年因傷退出 陳俊秀期待今年與日本隊交手
- 高中木棒聯賽》南英擊敗鶯歌晉4 明和平鎮交手
- 水產品乾不乾淨？食藥署要查了
- 中1.2億攏是假？鄉民炸5百份雞排嗆辛龍
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- NBA》將成自由球員 冠軍中鋒2隊爭搶
- 【朵朵小語】和自己對話
- 基隆碇內河濱步道施工 下方蛇籠流失
- 女子參加音樂節 遭色男咬傷還連續性侵3次
- 許瑋甯分了小天 演藝事業反而一飛沖天
- 228連假 墾丁、枋寮今起交管
- 楊梅新農街做排水溝 六月解淹水
- 並排違停逼騎士「夾縫中求生」 竹市人氣炸了
- 寒流發威！ 3縣市2天內30人猝死
- 武神轟過田中 抗日最難忘
- 最低溫不在清晨、深夜？ 吳德榮解釋原因
- 濕地賞鳥 鳥屍別碰
- 火車車窗成「照妖鏡」 揪出越籍偷拍狼
- 宜蘭櫻桃鴨檢出H5禽流感 美食恐斷貨
- 奧斯卡名單很「川普」 這些族群遭隱性排擠
- 撞破每層樓雨遮 蜘蛛賊墜5樓撿回命
- 小野麗莎南故宮開唱 數萬歌迷熱情參與
- 安全生活不可不知 老舊熱水器自爆是這原因
- 推健康早餐店 營養師算熱量
- 本田LPGA泰國賽》雨神來亂 曾雅妮龔怡萍暫平盤
- 日本首次「優質星期五」 安倍帶頭提早下班
- 基隆火車站南口停車場 3.6起免費試停
- 台日對抗賽》陽耀勳今年沒感冒 想對決日本所有投手
- 兒子生病鄧超急跳腳 孫儷淡定自嘲不像親媽！
- 岡山地區小黃未按表收費 今年開罰14件
- SBL》貢獻12分「小安欠的」
- 單親母子買53年破屋不能住 40志工助修繕
- 藥物搭配適當飲食 可有效控制血糖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》228 evidence indicts Chiang: academic
標題：一碗魷魚粥 背後竟有二二八心酸故事
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email