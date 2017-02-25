這一生不一定等得到同婚？ 總統府回應了...
2017-02-25 20:03
總統蔡英文18日分別與反同、挺同團體座談。（總統府提供）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文為化解同婚爭議，18日分別與反同、挺同團體座談，傾聽正反雙方意見，未料近日卻有同志代表爆出，蔡英文當天下午在會中向一名同志代表說「你這一生不一定等得到同志婚姻」，引起網友砲火攻擊，對此，總統府發言人黃重諺則表示總統並不是這樣說。
同志團體「殘酷兒」代表Vincent昨日在臉書發文表示，蔡英文在會見挺同團體時，當面對著他說「你這一生不一定等得到同志婚姻」，引起批踢踢GAY板上的同志反彈，由於該篇發文引起網友熱烈討論，Vincent今日則在臉書還原當天經過。
Vincent表示，當天在會中自己向蔡英文總統分享同志伴侶經驗分享，盼她能感同身受同志伴侶們的婚姻權力，是不能再等或以不急擱置，也向她訴說自己2個月前開刀的經過，因為伴侶無法簽署同意書，只好要求寸步難行且高齡80歲的老母，去簽下手術同意書；而支持他們的父親則是在70歲就往生了，無緣見到他們的婚禮。Vincent於是向蔡英文說，他和他伴侶的父母親都已高達8、90歲，不知能否等到他們心愛兒子的婚禮？結果蔡英文竟回答「你這一輩子不一定等得到婚禮！」
Vincent表示，當下自己的心像是被踩在地上蹂躪一樣刺痛，但蔡英文仍繼續要說著，努力爭取自己用不到未來的同志也會用到，但這些話傳到其他年已半百同志伴侶耳中，何其殘忍無道？
對此，黃重諺表示，總統不是這樣說的，總統是在與大家共勉，事情越到最後關頭會越困難，盼大家能耐心合作，黃重諺也強調，府方會持續與大家溝通，促成對話的誠意也不會改變。
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