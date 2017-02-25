詹啟賢參加青工會會長交接典禮 爭取青工支持

2017-02-25 18:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕參選國民黨主席的詹啟賢傍晚前往桃園市楊梅區參加楊梅區青工會會長交接典禮，爭取青工們的支持，他批評「民進黨經過幾次政黨輪替，已經沒有位置可以坐」，他們內部自己爭都來不及，不可能再有位置給新來參與的人。

詹啟賢說，過去普遍認為「年輕人在國民黨沒有機會，機會都在民進黨」，現在已經不可能是這樣了，民進黨不可能有位置讓新來參與的年輕人坐，反而是國民黨因出現人才斷層、很多青壯代都已經消耗掉，年輕人只要肯努力，對於未來的期待就應該放在國民黨，「真正的機會在國民黨」。