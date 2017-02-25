吳志中：中國應挺台灣入聯 成首位華人秘書長

2017-02-25 17:51

［記者彭琬馨／台北報導］外交部政務次長吳志中在上任後首次對外的公開演講中表示，聯合國是一個平台、不是政府，各國加入聯合國的目的是要解決問題，台灣「就是想要進來坐而已」；吳志中認為，中國身為聯合國五大常任理事國，在擔任秘書長機率較小的情況下，中國應挺台入聯，「起碼有所謂他們標準的華人擔任秘書長」。

吳志中下午出席由台灣法治暨政策研究基金會主辦的法治講座，以「台灣國際外交的現況與展望」為題發表演講，除分析現今國際情勢外，也說明總統蔡英文上任9個月以來推動的外交政策與成果。

談到國際參與時，吳志中提到，聯合國是目前全球涵蓋最多議題的平台，它只是提供一個房間讓各國代表有機會坐下來談、並不是一個「太上政府」，聯合國的存在是為了解決問題，台灣現在「就是想要進來坐而已」，因有很多實際的問題在聯合國內才談得出來。吳表示，聯合國不只是大國參與的平台，也包含許多中小型國家在內，台灣如果進去的話有很多機會，因此吳志中認為，即便困難很多，台灣還是應該保持加入聯合國的水溫，期待有天台灣能入聯。

由於聯合國秘書長過去大多由中小型國家擔任，吳志中認為，台灣應設法跟中國溝通，說服中國讓台灣加入，台灣就有可能擔任秘書長，如此就會是首位「來自華人社會的秘書長」。