清泉崗毒品案 空軍發「Q&A」闢謠

2017-02-25 17:38

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍清泉崗基地發現毒品案，檢方正密切調查中，對此，空軍稍早發布一份「Q&A」，解釋目前諸項疑點。空軍表示，根據台中地檢署數據，查獲疑似毒品數量為51包，尿篩呈陽性反應的官兵數為26名，檢體軍送三軍總醫院複驗，複驗工作日約7日，如呈現陽性反應者依法偵辦。空軍亦表示，此事造成民眾關切，深感歉意，亦盼藉此「Q&A」提供正確訊息，已正視聽。

空軍完整「Q&A」如下

一、清泉崗基地遭丟包的安非他命數量，從20餘包到50餘包，究竟數量為何？

答：因散落多處陸續查獲，依臺中地檢署公布之數據，目前於清泉崗基地查獲疑似毒品51包。

二、清泉崗基地目前查獲51包安非他命等毒品，外界質疑該基地官兵涉嫌集體吸食及販毒？

答：本次清泉崗基地實施全體官兵尿液篩檢，由聯隊長及各級主官暨全體官兵受檢，24日初檢呈現陽性反應26員，檢體均已送三軍總醫院複檢，全案由檢察官偵辦中，以釐清案情，若發現不法事證，無論階級高低，一律依法偵辦。

三、清泉崗係空軍重要的基地，為何於安非他命遭丟包的地區，均未安裝監視器？

答：清泉崗基地相關區域範圍內均裝設監視器，檔案資料均已交由檢察官偵辦使用。

四、清泉崗基地毒品丟包案充滿想像空間，外界猜測有「陰謀陷害版」、「大風吹版」、「毒癮、發酒瘋版」等版本？

答：全案現由臺中地檢署偵辦中，第427聯隊全力配合臺中地檢署偵辦，希望早日釐清案情，本部不做任何臆測。

五、軍方下令加強對義務役士兵重新尿液篩檢，但志願役官兵卻未納入尿液篩檢，是否屬實？

答：依「國軍官兵濫用藥物篩檢作業規定」，國防部已通令各單位針對新進人員、違反毒品危害防制條例之官士兵及特殊個案人員，全面實施尿液篩檢，並未區分志願役或義務役官士兵。

六、空軍遲遲未能準確說明尿液篩檢結果，其尿液篩檢的流程與時間為何？

答：依「國軍官兵濫用藥物尿液篩檢作業規定」單位執行尿液篩檢時，由採尿小組執行，初篩陽性人員依規定實施封存，並將檢體送至三軍總醫院複檢（工作日7日），仍呈陽性反應者，依法偵辦，目前全案由檢察官偵辦中，結果以檢調正式公布資料為準。

七、外傳清泉崗基地此次使用的尿液篩檢盤有過期或不合格等情事？

答：國軍尿液篩檢盤均由三軍衛材供應處負責採購，廠商所提供商品均由嚴格品管作業，亦依採購程序完成驗收作業，清泉崗基地所使用檢盤，均無過期及不合格狀況。

八、空軍清泉崗基地發生毒品案之後，有何全面性反毒及內部管理作為精進作法？

答：反毒工作為本軍長期貫徹的重點任務，國軍對於毒品查察的頻度與密度本來就較一般社會為高，基地依「國軍官兵濫用藥物尿液篩檢作業規定」持續貫徹執行，對於曾有違犯毒品危害防制條例行為的官兵及入伍訓練新兵，全面實施篩檢、並運用各項文宣資料，加強反毒宣教；落實內部管理、嚴格營門查驗及強化法紀教育。

九、空軍以進入司法程序為由，封鎖平時對外發言管道，是否想用「國防布」掩蓋事實？

答：本案係由清泉崗基地人員巡查發現，隨即主動報請臺中憲兵隊調查，並聲請臺中地檢署偵辦，國防部及空軍司令部也主動發佈新聞稿說明。空軍全力配合檢方辦案，特別指派司令部法務組上校組長全程協助案件調查，提供軍事專業與司法調查聯繫平臺。

另依照刑事訴訟法245條偵查不公開之規定，尊重臺中地檢署檢察官調查權責，有關涉及刑事偵審調查權責範圍內各事項，由臺中地檢署統一向國人說明，絕無所謂以「國防布」掩蓋、不配合之情事。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆