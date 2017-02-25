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汪笨湖追思禮拜 發言人好友送最後一程

2017-02-25  17:39

〔即時新聞／綜合報導〕 政論節目主持人汪笨湖不幸於本月17日病逝，享壽65歲。他生前篤信基督教，家屬今在台南市安平區天橋教會幫他舉行追思禮拜，生前節目上的名嘴、好友們紛紛出席，行政院發言人徐國勇也前往弔唁，並表示汪笨湖是他的好朋友，當然要來送他最後一程。

專程南下出席汪笨湖追思禮拜的政論名嘴包含好友楊憲宏、簡余晏、彭文正等人，而政界人士則有台南市長賴清德、前台南市長許添財、民進黨立委陳其邁、莊瑞雄都到場致意。徐國勇不捨的追悼，「汪笨湖是我的好朋友，我當然要南下送他最後一程」。

總統蔡英文、副總統陳建仁也有贈匾「才具樹績」及「絕才健筆」來弔唁，汪笨湖的遺像及骨灰罈擺放在禮堂正中央，追思會場以白色鮮花布置，莊嚴素雅。會場外擺滿政商致贈的花籃。

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  • 行政院發言人徐國勇特地南下出席好友汪笨湖的追思禮拜。（資料照，記者方賓照攝）

    行政院發言人徐國勇特地南下出席好友汪笨湖的追思禮拜。（資料照，記者方賓照攝）

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