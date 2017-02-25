吳敦義愛看「狂新聞」？他回說……
2017-02-25 16:10
〔記者廖淑玲／雲林報導〕「948794狂……」！卡提諾狂新聞意外掀起國民黨黨主席之爭。
昨天網上流傳前副總統吳敦義收看狂新聞的背影照，今天吳敦義南下雲林參加雲林農田水利會長林文瑞娶媳婚禮時笑稱，那是年輕人愛看，他沒有時間常看但可提供另類觀點。
吳敦義也看「卡提諾狂新聞」！尤其網上傳出吳敦義這張背影照，吸引熱烈討論，連國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌都有留言，加上版主妙不可擋的回應，讓網友瘋傳。
尤其版主直封吳敦義為「海豚將軍」意外在網路的虛擬世界掀起國民黨黨主席參選人爭相留言，見證網路無所不在「卡提諾狂新聞」的力量。
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