「去蔣」做得太遲、太少 陳芳明：銅像也應移除

2017-02-25 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕文化部今天（25日）宣布，已將中正紀念堂商店中，有關威權統治者意象的商品下架停售，引發藍綠不同看法，政大台文所教授陳芳明則表示，去蔣化「做得太遲、太少」，應把館內銅像也移除掉。

文化部長鄭麗君今天表示，中正紀念堂有必要轉型，將提出組織法部分條文修正草案。《聯合報》報導，陳芳明認為，政府推動轉型正義「做得太遲、太少」，應該連同中正紀念堂內的蔣介石銅像一併移除。

他強調，「列寧銅像都被移除了！」現在全世界只剩台灣和中國還保留威權統治者蔣介石與毛澤東的紀念堂與銅像。

陳芳明認為，歷史問題不能因為感情問題改變，民主時代每個人都要學習看待歷史，不能因個人情感，包容不公不義的事情，「歷史是一回事、感情是一回事」。他補充，跟蔣介石來台的上一代，有責任了解他來台灣做的一切，包括違反人權的歷史事實，中正紀念堂轉型後，應客觀呈現人權歷史。