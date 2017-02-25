中正紀念堂「去蔣」 徐永明：將蔣介石拉下神壇第一步

文化部部長鄭麗君推動「中正紀念堂轉型正義規畫」，在新任中正紀念堂管理處處長林進盛10日上任後，已陸續下架蔣中正公仔、文具等商品，圖為遊客觀賞蔣中正常設展。（記者陳奕全攝）

2017-02-25 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕文化部在今日宣布，將停售中正紀念堂的蔣中正相關商品，以及停播蔣中正紀念歌，這樣的決定引發朝野兩極看法。時代力量立委徐永明贊同文化部的作法，強調「唯有國家力量退卻，關於蔣介石在台灣這塊土地上的歷史才會真實浮現」。

徐永明在臉書上寫到，文化部今日公布的去蔣措施，「只是將蔣介石拉下神壇的第一步」，強調「唯有國家力量退卻，關於蔣介石在台灣這塊土地上的歷史才會真實浮現」。

另外，文化部也邀請專家學者組成中正紀念堂轉型推動諮詢小組，徐永明指出，過去中正紀念堂管理處就曾送過報告，要將紀念堂業務從單一元首紀念館，轉變為多元博物館，如今只差修法即可完成，呼籲「不宜再拖。」

徐永明還提到，他們早已提出「國立中正紀念堂管理處組織法」修正案，要將法律條文內的「先總統蔣公」，修正為「卸任總統」，同時修正管理處業務，希望文化部能儘速提出修法版本併案，國會也能在本會期排審，「終結中正廟。」