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年金改革 年輕公務員嫌太慢

2017-02-25  15:44

〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡英文政府將啟動年金改革，卻引發軍公教族群的強烈不滿。不過年輕公務員林于凱認為，過渡期15年、18%優存利息6年才歸零，都太慢了。

以年輕公教人員為主的台灣公務革新力量聯盟、年輕公教警消年金改革陣線今舉辦「給我未來、加速改革：年輕公教人員年金改革說明會」。台灣公務革新力量聯盟發起人林于凱強調，年金會破產是真實的，反對改革的退休軍公教認為政府要負最後給付責任，但這些預算的來源還是全國納稅人。

他表示，年金會破產是因為20年前制定的退撫新制，當初設定的人口結構、報酬率、社會經濟環境已經大不相同了，當然需要調整，只是來的太慢了。

他指出，現職的公教人員所提撥的，都是在填補以前的缺口。對於年改草案將所得替代率降至60%需要15年、18%優存利息6年歸零，他說都太慢了，過渡期應該減為10年，18%若3年歸零可省下600億元，政府既然想改革就該更有魄力。

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  • 台灣公務革新力量聯盟、年輕公教警消年金改革陣線25日舉辦「加速改革，給我未來：年輕公教人員年金改革說明會」，台灣公務革新力量聯盟發言人林于凱受訪。（記者簡榮豐攝）

    台灣公務革新力量聯盟、年輕公教警消年金改革陣線25日舉辦「加速改革，給我未來：年輕公教人員年金改革說明會」，台灣公務革新力量聯盟發言人林于凱受訪。（記者簡榮豐攝）

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