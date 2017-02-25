| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

韓國瑜：潘維剛參選黨主席 感覺像白雪公主

參選國民黨主席的韓國瑜（右）參加桃園市中壢區青工會會長交接典禮。（記者周敏鴻攝）

2017-02-25  15:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕表態參選國民黨主席的韓國瑜今天參加桃園市中壢區青工會會長交接典禮，他說，潘維剛宣布參選黨主席，感覺上像是一個白雪公主，衣服穿得乾乾淨淨、頭髮梳得整整齊齊，牽著同學的手準備要去聽一場音樂會，這樣子的黨主席選舉是非常辛苦、甚至是非常危險的！

韓國瑜說，當前的國民黨困境，是國民黨在台灣多個縣市都是在野黨，如果還要說國民黨執政非常好的人，不是傻子就是瞎子。

韓國瑜說，過去幾年，國民黨執政差、不被選民認同，他希望領導的是強而有力在野黨，唯有國民黨自立自強，執政黨才不敢亂來，才會重視在野黨。若國民黨繼續軟趴趴、繼續分裂，執政黨為什麼要看得起你？

韓國瑜說，國民黨的未來絕對不能靠對手摔跤、靠對手執政錯誤，而要靠自己自立自強、團結起來，「堅持溫良恭儉，但再也不讓」。

廣告
  • 參選國民黨主席的韓國瑜（後右）與詹啟賢（前排左三）參加桃園市中壢區青工會會長交接典禮。（記者周敏鴻攝）

    參選國民黨主席的韓國瑜（後右）與詹啟賢（前排左三）參加桃園市中壢區青工會會長交接典禮。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 潘維剛 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：韓國瑜：潘維剛參選黨主席 感覺像白雪公主


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.