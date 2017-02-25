韓國瑜：潘維剛參選黨主席 感覺像白雪公主
2017-02-25 15:12
參選國民黨主席的韓國瑜（右）參加桃園市中壢區青工會會長交接典禮。（記者周敏鴻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕表態參選國民黨主席的韓國瑜今天參加桃園市中壢區青工會會長交接典禮，他說，潘維剛宣布參選黨主席，感覺上像是一個白雪公主，衣服穿得乾乾淨淨、頭髮梳得整整齊齊，牽著同學的手準備要去聽一場音樂會，這樣子的黨主席選舉是非常辛苦、甚至是非常危險的！
韓國瑜說，當前的國民黨困境，是國民黨在台灣多個縣市都是在野黨，如果還要說國民黨執政非常好的人，不是傻子就是瞎子。
韓國瑜說，過去幾年，國民黨執政差、不被選民認同，他希望領導的是強而有力在野黨，唯有國民黨自立自強，執政黨才不敢亂來，才會重視在野黨。若國民黨繼續軟趴趴、繼續分裂，執政黨為什麼要看得起你？
韓國瑜說，國民黨的未來絕對不能靠對手摔跤、靠對手執政錯誤，而要靠自己自立自強、團結起來，「堅持溫良恭儉，但再也不讓」。
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