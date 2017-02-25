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席開600桌！雲林農田水利會長娶媳 吳敦義祝福

前副總統吳敦義（右一）為雙方親家祝賀並祝福新人。（記者廖淑玲攝）

2017-02-25  14:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕席開600桌！雲林農田水利會長林文瑞今天娶媳婦，前副總統吳敦義、前立法院長王金平、前嘉義市長黃敏惠及國民黨30餘名中常委都到場祝福，冠蓋雲集，熱鬧滾滾。

被坊間認為是下屆雲林縣長國民黨候選人熱門人選的林文瑞，今天大擺筵席，為長子林孟彥辦婚宴，面對外界談論甚至有人勸進，林文瑞開懷笑說，這是為兒子辦喜喜，不談政治。

吳敦義親切和全場賓客寒喧問好、合照，笑容可掬，還特別強調今天海內外所有的貴賓都被林文瑞請到虎尾來，給足雙方主婚人面子，婚禮經過精心設計，請來名演奏家胡笙樂團，還安排由新郎兄弟姊妹輩組成的21對伴郎伴娘走秀，展現林文瑞龐大家族。

王金平致詞時為雙方親家及新人祝賀，也語帶玄機地說，林文瑞的前途不可限量，可望更上層樓，呼籲大家支持，贏得全場掌聲。

雲林縣長李進勇也到場致意，和前雲林縣長張榮味被安排在主桌，分坐在吳敦義和王金平兩側，難得同桌但未見互動。

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  • 雲林農田水利會長林文瑞（右二）娶媳，由司儀介紹接受賓客祝福。（記者廖淑玲攝）

    雲林農田水利會長林文瑞（右二）娶媳，由司儀介紹接受賓客祝福。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林農田水利會長林文瑞娶媳，賀客盈門。（記者廖淑玲攝）

    雲林農田水利會長林文瑞娶媳，賀客盈門。（記者廖淑玲攝）

  • 前立法院長王金平（中）到場祝福。（記者廖淑玲攝）

    前立法院長王金平（中）到場祝福。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林農田水利會長林文瑞娶媳，夫妻喜迎賓客。（記者廖淑玲攝）

    雲林農田水利會長林文瑞娶媳，夫妻喜迎賓客。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林農田水利會長瑞的長子林孟彥婚禮，賀客盈門。（記者廖淑玲攝）

    雲林農田水利會長瑞的長子林孟彥婚禮，賀客盈門。（記者廖淑玲攝）

  • 婚禮中的伴郎、伴娘全是新郎的兄弟姊妹輩。（記者廖淑玲攝）

    婚禮中的伴郎、伴娘全是新郎的兄弟姊妹輩。（記者廖淑玲攝）

  • 前副總統吳敦義簽名祝福新人。（記者廖淑玲攝）

    前副總統吳敦義簽名祝福新人。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林縣長李進勇和前雲林縣長張榮味被安排在主桌，分坐在吳敦義和王金平兩側，難得同桌但未見互動。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣長李進勇和前雲林縣長張榮味被安排在主桌，分坐在吳敦義和王金平兩側，難得同桌但未見互動。（記者廖淑玲攝）

  • 前副總統吳敦義（右五）參加雲林農田水利會長林文瑞（左四）娶媳婚禮並和大家親切合照。（記者廖淑玲攝）

    前副總統吳敦義（右五）參加雲林農田水利會長林文瑞（左四）娶媳婚禮並和大家親切合照。（記者廖淑玲攝）

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