郝龍斌稱沒老蔣就沒民主 網友酸：沒老蔣，就沒228！
2017-02-25 15:11
文化部部長鄭麗君（右）與文化部長政次丁曉菁一同召開「中正紀念堂轉型正義規劃」記者會 。（記者陳奕全攝）
〔即時新聞／綜合報導〕文化部今天（25日）宣布，已將中正紀念堂商店中，有關威權統治者意象的商品下架停售。國民黨副主席郝龍斌指出，如果沒有老蔣，台灣哪有今天的民主、自由和開放？對此網友反批，「沒有老蔣屠殺，就沒有今天的228」。
郝龍斌認為，若沒有老蔣帶領國軍保衛台灣，沒有823炮戰守護台灣，「請問今天台灣飄揚的會是那個國家的國旗？是青天白日滿地紅？還是五星旗？台灣還能有今天的民主、自由和開放？」
PTT有網友對此說法不以為然，許多人留言反嗆「厚顏無恥」、「民主是人民爭取來的（本該有），說得好像是你施捨是（似）的」、「民主教父蔣中正？ XD」、「對啊，白色恐怖更是民主自由的象徵」、「老蔣在台灣總統當這麼多年，真的好民主唷」、「老蔣的確跟這塊土地上的民主自由不太有關係…」。
另外許多網友用郝說法造樣造句，「沒有老蔣屠殺，就沒有今天的228」、「沒有希特勒哪有今天的的歐洲」、「沒有老蔣就沒有228，沒有老蔣就沒有白色恐怖，沒有老蔣就沒有戒嚴37年」。
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