吳敦義看卡提諾狂新聞 竟釣出洪秀柱、郝龍斌
2017-02-25 14:15
〔記者施曉光／台北報導〕最近在網路世界紅遍半天邊的臉書「卡提諾狂新聞」，這股熱潮也延燒到幾位國民黨主席參選人。「卡提諾狂新聞」昨晚上傳一張網友所傳吳敦義正在瀏覽的背影照片，並戲稱「這真的是『海豚將軍』看狂新聞嗎，小編心裡害怕但小編不敢開門」，引發網友熱議，就連另外兩個競爭對手洪秀柱、郝龍斌也加入留言「卡位」。
吳敦義辦公室上午證實，這張照片是來自支持者的臉書「海豚將軍吳敦義」，而且正是吳敦義本人的背影，洪秀柱昨晚則在「卡提諾狂新聞」上留言說，「我看的時候是沒人可以拍到的」﹔郝龍斌則留言，「下次也來用電腦看？？原來許多老友都是愛看。」
洪秀柱、郝龍斌上午在出席台北市青工總會長暨各區會長交接典禮前受訪時都證實，的確有上網留言。洪秀柱說，她親自留言，平常助理有好玩的東西，都會告訴她，她覺得很好笑，所以忍不住留言，「以後我要忍住」。
郝龍斌也證實是他本人留言，還說自己是該臉書九十幾萬粉絲之一，平常都有固定收看，甚至在談論「一例一休」的發言時，也有用了卡提諾的說法。
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