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說清楚「兩顆子彈」 詹啟賢重申報告中常會留紀錄

2017-02-25  14:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今天參加桃園市中壢區青工會會長交接典禮時，被詢及「兩顆子彈」的問題，他再度要求在中常會負責做完整的報告，並接受大家的詢問，留下完整紀錄，別讓這件事「再這樣繼續混淆下去」。

詹啟賢說，兩顆子彈這件事情，儘管事隔12年仍被提起，表示整件事情還有很多地方讓大家不清楚，但這件事對中華民國與國民黨而言，都是一個關鍵性的大事，歷史上必須有很清楚的紀錄。

「這件事情在國民黨還沒有清楚的紀錄和交代！」詹啟賢說，這件事已經不是他個人的事情了，就算他沒有參選黨主席，只要有人提出疑問，他就必須讓大家了解，並留下紀錄。

詹啟賢重申，他要在中常會做完整的報告，並接受大家的詢問，留下紀錄，希望黨中央要嚴肅看待他這項重要、嚴正的要求，不要把這件事看成只是選舉議題，不能再這樣繼續混淆下去。

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  • 前國民黨副主席詹啟賢（右）要求在國民黨中常會上，針對「兩顆子彈」事件負責任地提出完整的報告。（記者周敏鴻攝）

    前國民黨副主席詹啟賢（右）要求在國民黨中常會上，針對「兩顆子彈」事件負責任地提出完整的報告。（記者周敏鴻攝）

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