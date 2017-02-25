中正紀念堂「去蔣化」 綠委叫好：早該做的事
2017-02-25 15:08
〔即時新聞／綜合報導〕228事件即將屆滿70週年，文化部長鄭麗君今早召開記者會表示，中正紀念堂有必要轉型，宣布初步下架停售中正紀念堂商店內有關威權統治者商品（如公仔、文具等等生活用品），民進黨立委鄭運鵬則在臉書叫好，也認為是民進黨在2000年執政時早該做的事。
下週二就是228事件70週年，鄭麗君表示基於「面對歷史、正視傷痛、尊重人權」，中正紀念堂有轉型的必要，因此召開記者會宣布，目前已初步將紀念堂商店中威權統治者意象鮮明商品（公仔、文具）下架停售；停止發放涉及威權崇拜之文宣品及簡介；開閉館停止播放「蔣公紀念歌」。
鄭運鵬在臉書表示，這是民進黨在2000年執政時，早就該做的事，但當時台灣民情鄉愿，也不愛那麼計較，反正總有一天會走到這一步的。且有時看到台灣所謂的「文創商品」，做的是蔣介石、毛澤東等威權獨裁者、殺人魔的商品，將獨裁者的形象可愛化當商品賣，真是肉麻當有趣。所謂「紀念堂」的目的，不過就是反智、延誤轉型正義，甚至是幫獨裁者除罪化。
鄭運鵬說，蔣介石的功過，從不管多麼深藍的國民黨，也只提蔣經國、孫中山，不提蔣介石來看，就能間接證明了。希望這個「去蔣化」的政策，不會吸引到搞不清楚狀況的國民黨支持者，跳出來高喊「民進黨政治清算」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中正紀念堂轉型 威權統治者商品將下架停售
- 中國700噸雙船體飛彈艦模型 激似我沱江艦
- 年金改革 年輕公務員嫌太慢
- 媒體專訪林昶佐 憂「時間是轉型正義最大的敵人」
- 韓國瑜：潘維剛參選黨主席 感覺像白雪公主
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- NBA》巫師雙槍合砍69分無用 依舊不敵七六人
- 【異色童話館】長髮姑娘
- 郭修彧秀威猛神技 歌后為她不敢生小孩
- 網球》糗！喬帥老婆開直播 碎念老公全都錄
- SJ圭賢來台入住晶華 凌晨驚遇火警讓粉絲好焦心
- 臉書加個好友 近千萬被「詐」飛
- 武神轟過田中 抗日最難忘
- NBA》才剛拿到新球衣… 轉隊首戰砍12分被開除
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- 大推台南資料開放平台 他臉書po文給予肯定
- 命大！開車翻落12米深溪床 他睡一覺才報案
- 《我看會虧到「不省人事」》柯唱衰淡海輕軌 朱立倫反擊
- 台東新港區漁會選舉 兩強相爭
- 反泓赫設焚化爐 銅鑼人冒雨抗議
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Koo focuses on youth corps funding
- 余文樂甜蜜放閃 公開秀恩愛大讚皮帶千金女友
- 飼料公司8旬老董 涉掏空被收押
- 高中木棒聯賽》高雄內戰「突破」高苑 普門再闖4強
- 下週三短暫回暖 冷氣團又報到恐下探10度
- 自由廣場》跨海政商集團洗牌
- 安倍妻當門神？ 涉低價買國有地建校
- 【傷心伴唱帶】皮帶
- 花193線北段拓寬 二次環差環委嗆駁回
- 挪用私校退撫基金 陳璽安遭起訴
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 傳承創新 巴塞爾熱血預覽─Zenith打造經典飛行錶 Bell & Ross助陣雷諾F1
- 要求專機接送、拱15歲兒當製片 裘莉挨轟自肥耍大牌
- 這招沒用啦！ 通緝犯遇警攔查裝失憶仍被識破
- 天冷猝死！好端端躺床上看電視 男突胸痛送醫不治
- 女殺手 曾過得涼快…
- 街頭上演頭文字D！ 女子失控自撞橋頭車毀
- 台灣燈會6座戲偶燈 分三地典藏
- 日國防報告視台灣「國家政治實體」 中國又怒了...
- 濕地賞鳥 鳥屍別碰
- 偽娘AV反穿「童貞必殺服」 網友跪喊：男的我也可以
- 大學生實習淪血汗工? 教部:2週內完成清查
- 國六延伸至霧社 國工局不看好
- 基隆火車站南口停車場 3.6起免費試停
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中正紀念堂「去蔣化」 綠委叫好：早該做的事
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分