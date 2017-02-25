中正紀念堂「去蔣化」 綠委叫好：早該做的事

2017-02-25 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕228事件即將屆滿70週年，文化部長鄭麗君今早召開記者會表示，中正紀念堂有必要轉型，宣布初步下架停售中正紀念堂商店內有關威權統治者商品（如公仔、文具等等生活用品），民進黨立委鄭運鵬則在臉書叫好，也認為是民進黨在2000年執政時早該做的事。

下週二就是228事件70週年，鄭麗君表示基於「面對歷史、正視傷痛、尊重人權」，中正紀念堂有轉型的必要，因此召開記者會宣布，目前已初步將紀念堂商店中威權統治者意象鮮明商品（公仔、文具）下架停售；停止發放涉及威權崇拜之文宣品及簡介；開閉館停止播放「蔣公紀念歌」。

鄭運鵬在臉書表示，這是民進黨在2000年執政時，早就該做的事，但當時台灣民情鄉愿，也不愛那麼計較，反正總有一天會走到這一步的。且有時看到台灣所謂的「文創商品」，做的是蔣介石、毛澤東等威權獨裁者、殺人魔的商品，將獨裁者的形象可愛化當商品賣，真是肉麻當有趣。所謂「紀念堂」的目的，不過就是反智、延誤轉型正義，甚至是幫獨裁者除罪化。

鄭運鵬說，蔣介石的功過，從不管多麼深藍的國民黨，也只提蔣經國、孫中山，不提蔣介石來看，就能間接證明了。希望這個「去蔣化」的政策，不會吸引到搞不清楚狀況的國民黨支持者，跳出來高喊「民進黨政治清算」。