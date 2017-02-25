選黨魁就像選班長 郝龍斌：愛黨就別傷害黨

2017-02-25 12:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選戰最近趨於白熱化，參選人郝龍斌上午出席台北市青工總會長暨各區會長交接典禮致詞時呼籲黨內，任何一位參選人如果以負面選舉方式，攻擊黨內同志，大家就不要支持這個候選人及其團隊。

郝龍斌說，最近他在各地接觸許多黨內同志，大家都很憂心這次選舉是否造成黨的分裂，他也一再強調，選黨魁就像在選班長一樣，選完之後大家還是要合作，而關鍵就在所有參選者的態度，大家應該一起談理念、政見，但如果都是一些惡意攻訐、抹黑，把過去國民黨外鬥外行、內鬥內行的文化發揚光大，一刀刀砍下去的只是國民黨，他呼籲其他參選陣營如果愛國民黨，就不要再傷害國民黨。

郝龍斌表示，國民黨未來的希望在年輕人，國民黨如果不重視年輕人，就不會有未來，擔任黨主席的首要任務就是要讓年輕人接班，完成世代交替，國民黨才有希望，因此如果他擔任黨魁，會給年輕人平台與養分，讓年輕人代表國民黨做各種事，除了參選，還要參與黨務，而且國民黨要用現代新媒體的技術，把理念想法傳遞出去。

另一位參選人吳敦義昨日接受訪問時，拒絕承諾六都能否過半，甚至還說「輕諾者寡信」，被聯想是在暗諷多次保證六都可拿兩都的郝龍斌。郝則在致詞說，任何一位參選人都應該說出如何贏得二０一八勝選，因為沒有二０一八，國民黨就沒有二０二０，全力爭取二０一八勝選，是他的承諾，他能讓國民黨浴火重生，重返執政。