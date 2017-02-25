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洪秀柱提醒年輕人 別染上藍營醬缸文化

2017-02-25  12:14

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今天上午出席台北市青工總會長暨各區會長交接典禮致詞時，呼籲在場的藍營年輕人，要學習投入社會服務工作，千萬不要一進入黨的體系，染上藍營昔日醬缸文化，而變成一個個的「小政客」。

洪秀柱指出，當年前總統馬英九還擔任國民黨主席時，在一次黨內會報中，馬英九告訴所有的黨務主管，要帶領年輕人學習投入社會服務工作，「不要進入黨的體系，一個個變成小政客」，年輕人應該從服務社會開始，馬的這一席話，讓她印象深刻。

洪秀柱說，年輕人有活力是好事，但進入國民黨後，應該要打破十幾年來的醬缸文化，如果又傳承過去這種醬缸文化，國民黨就沒有明天未來，她期許藍營的年輕人要承襲的是這個百年政黨，當年創黨與革命時期的熱情理想，也要有更多的創意與想法，才能讓這個黨更年輕活潑。

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  • 國民黨台北市青工總會暨各區青工會長25日交接典禮，爭取連任黨主席的洪秀柱、到場致詞，爭取黨員支持。（記者簡榮豐攝）

    國民黨台北市青工總會暨各區青工會長25日交接典禮，爭取連任黨主席的洪秀柱、到場致詞，爭取黨員支持。（記者簡榮豐攝）

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