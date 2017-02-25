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連勝文爆瘦！ 出面透露減重祕訣就是...

2017-02-25  12:47

〔即時新聞／綜合報導〕曾有網友在1月時於新加坡巧遇國民黨中央委員連勝文，在PTT上傳照片後讓鄉民驚呼他根本是爆瘦，連勝文今日終於透露自己減重的秘訣，那就是儘量每天走1萬步並且少吃多動。

據《蘋果日報》報導，連勝文今天上午出席台北市青工總會長交接儀式，他在接受採訪時表示，平時都會多走路，但在辦公室工作蠻難達成1萬步的目標，於是他也會在家裡做各種運動。連勝文說他希望減掉20公斤以上，現在已經瘦得差不多了。

連勝文指出，他是感到孩子年紀尚小，自己必須要活久一點，這才會去關注身體狀況，而且這幾年以來受過槍傷、生過重病、參與選舉時耗費許多體力，因此期望自己能夠健康一點。

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  • 有網友日前在新加坡遇到連勝文，他的身材讓許多人驚呼完全是爆瘦，而連勝文今日終於透露減重的方法。（圖擷自PTT）

    有網友日前在新加坡遇到連勝文，他的身材讓許多人驚呼完全是爆瘦，而連勝文今日終於透露減重的方法。（圖擷自PTT）

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