台灣F16升級棚廠啟用 將大幅提升空軍戰力

2017-02-25 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）昨在AIT臉書表示，他到台中參加台灣為F-16V戰機性能提升計畫，所興建棚廠啟用儀式。這些戰機在升級完成後，將可大幅提升台灣空軍的戰力。

有關台灣空軍為提升F-16A/B戰機性能的「鳳展專案」計畫，負責維修組裝的漢翔公司去年曾表示，維修組裝棚廠正在興建中，預計今年第一季可以完工，即將可執行組裝F-16V戰機的任務。

據《蘋果》報導，梅健華指出，這個「23號棚廠」在短短1年內就建造完成，顯見漢翔航空的願景、專注及努力。

國防部表示，為提升空軍原有F-16A/B戰機性能為F-16V，推出「鳳展專案」，估計花費1100億元，目前已由美國洛克馬汀公司完成F-16V首架原型機，也是目前全球F-16戰機機隊中最新型的戰機。其配備有最先進的APG-83主動電子掃描相控陣列（AESA）雷達，就連中國的隱形戰機「殲20」都逃不過追蹤。今年預計將有4架出廠，並在2023年執行完畢，台灣也將成為第一個使用F-16V機隊的國家。