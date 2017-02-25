中正紀念堂「去蔣化」 郝、柱同聲痛批不當

2017-02-25 12:00

〔記者施曉光／台北報導〕今早傳出在文化部主導下，中正紀念堂將全面「去蔣化」，國民黨主席參選人洪秀柱、郝龍斌上午出席台北市青工總會長暨各區會長交接典禮先後受訪時同聲痛批不當，洪秀柱質疑民進黨政府根本目的是要「去中華民國化」，郝龍斌則呼籲要放下意識型態。

洪秀柱表示，民進黨政府不是要「去蔣」、「去孫中山」，而是要「去中華民國化」，她並警告，此舉只會引起社會更多的對立，製造更多仇恨，實在是不智之舉。

郝龍斌表示，中正紀念堂是台灣很重要的文化資產保護地，也是重要觀光景點，來最多的人是觀光客，而且以中客為主，中正紀念堂所有規劃都是從觀光、行銷台灣民主進步、經濟起飛的過程，今天不該因為意識型態，就把這個觀光景點宣揚台灣民主開放進步的機會喪失掉，應該要把意識型態放下，尤其文化部做此事非常不妥。