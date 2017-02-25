再談淡海輕軌 柯：說者無意 聽者有心
2017-02-25 12:32
台北市長柯文哲（中）出席「水林2017番薯專區推廣二部曲」開幕典禮，會後被媒體團團包圍要追問問題。（記者陳志曲攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨天一番「淡海輕軌會虧到不省人事」說，引發雙北口水戰，新北市副市長侯友宜更隔空嗆聲，「不是像大巨蛋放著擺爛」，柯文哲今天受訪時再談此事時苦笑表示，這是典型的「說者無意、聽者有心」，自己只是一時感概；他還不忘「機會教育」民眾，「捷運是種迷思」。
柯文哲解釋，整個故事的脈絡要從最近在檢討捷運的自償性談起，卻「不小心戳到人家」。柯文哲說，他罵交通局，捷運在送中央審核的時候，為了拿中央的補助，結果就是「很多捷運的工程，都會故意高估運量」，不然那個計畫不會核准，但「公共運輸不可能一定會財務平衡」，柯認為應該要實事求是，「你需要補助多少就講清楚，可是每次做計畫就故意高估運量、高估開發利益」，後來就會留下一大堆自償性的問題沒有辦法解決。
柯感慨指，現在為了捷運路線的自償性、回本的問題在傷腦筋，因為剛好最近在處理這問題才有感而發，結果「有時候我們也不是故意要講」，就「不小心戳到人家」。
柯也趁機「跟民眾講清楚」，他認為捷運是種迷思，「解決交通不是只有捷運」，包括整個公車路線的重整，或是幹線公車、公車專用道的設計，每次民眾遇到交通問題，就只以為捷運可以解決，「這是錯的」，是整個交通要整合。
最後他也為自己的「一時感概」打圓場說，「現在很多，不止淡海輕軌啦，包括機場捷運線、環狀線，財務將來要怎麼處理，很快這些問題都會浮上檯面。」
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