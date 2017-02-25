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中科院發展無人水上載具 可成無人攻擊艦、偵搜艦

中科院參與阿布達比防衛展的無人靶船系統，也是首度對外展示。（圖取自中科院官網）。

2017-02-25  11:50

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院參與2017阿布達比防衛展，並且首次展出在台灣都還沒有公布的無人靶船，資深官員今天說，「無人靶船」是中科院發展無人水上載具的一項，目前發展的程度令人欣喜，未來發展的空間跟無人飛行載具一樣，都是無限寬廣。

相關人士說，「無人水上載具」這次是以「無人靶船」型態出現，但發展型態與無人飛行載具UAV相同，未來可視需要將無人水上載具發展成「無人攻擊艦」或是「無人偵搜艦」等具有作戰功能的艦艇。

中科院無人靶船的參展影片連結

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